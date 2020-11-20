الأعداد السابقة للصحيفة

لحظة هطول أمطار غزيرة على ينبع 

Time منذ ساعتين
Views 1969
لحظة هطول أمطار غزيرة على ينبع 

ينبع (صدى):
رصد مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على ينبع، حيث امتلأت الشوارع بالمياه التي خلفتها الأمطار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه مراكز وقرى شمال محافظة ينبع اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا متقدمًا يفيد باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، مع احتمال جريان السيول في منطقة المدينة المنورة، مبينة أن الحالة تشمل ينبع، وتستمر إلى الساعة الواحدة منتصف غدٍ السبت.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
سبحان الله
الرااااقي..
طيب
🚴‍♀️
مره نبويه سوت عمليه تجميل... فطلعت بالمرايه زنوبه... وبالاخير انتحرت بترعة كفر المعزه
🚴‍♀️
اقتراح ابو سيكل للمرور.....؟ مع انتشار كامرات السيارات (الداش كام ) ولأن المواطن رجل الامن الاول... لذا يفترض ان يقوم المرور بدعوه المواطنين برفع اي مقطع لمخالفه مشابهه ترصده الداش كام عبر تطبيق كلنا امن او غيره... خاصه ان الموديلات الحديثه ترصد حتى رقم اللوحه... هكذا بأذن الله سيتم القضاء على هذه العاهات التي تبلى المسلمين بارواحهم..
abdul
عن*

أخر الأخبار

زينب العسكري وعزف على العود
زينب العسكري وعزف على العود
Time منذ دقيقة Views 104
حديث سعود الصرامي وسعيد العويران عن ملعب النصر
حديث سعود الصرامي وسعيد العويران عن ملعب النصر
Time منذ دقيقتين Views 41
هدف ليوسف الثنيان عام 1407 هـ
هدف ليوسف الثنيان عام 1407 هـ
Time منذ 3 دقائق Views 111
مفاجأة جديدة في قضية قذافي سفاح الجيزة
مفاجأة جديدة في قضية قذافي سفاح الجيزة
Time منذ 5 دقائق Views 43
شاهد.. سيل يجرف مركبة في ينبع 
شاهد.. سيل يجرف مركبة في ينبع 
Time منذ 15 دقيقة Views 1394
" السبر " يوضح حكم منْ نذر على شئ وحدث بعد فترة طويلة " فيديو " 
" السبر " يوضح حكم منْ نذر على شئ وحدث بعد فترة طويلة " فيديو " 
Time منذ 20 دقيقة Views 1117
طارق الحبيب: عمليات التجميل نعمة ربانية إذا أتت في محلها "فيديو"
طارق الحبيب: عمليات التجميل نعمة ربانية إذا أتت في محلها "فيديو"
Time منذ 33 دقيقة Views 1453
الأوروجوياني كونيا يُدير ديربي الهلال والنصر 
الأوروجوياني كونيا يُدير ديربي الهلال والنصر 
Time منذ 42 دقيقة Views 1586
بالفيديو.. "الحبيب" يروي تفاصيل موقف إنساني جمعه بخادم الحرمين
بالفيديو.. "الحبيب" يروي تفاصيل موقف إنساني جمعه بخادم الحرمين
Time منذ 58 دقيقة Views 1591
التحالف يعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
التحالف يعترض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
Time منذ ساعة Views 1579