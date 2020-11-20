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الأوروجوياني كونيا يُدير ديربي الهلال والنصر 

Time منذ 42 دقيقة
Views 1584
الأوروجوياني كونيا يُدير ديربي الهلال والنصر 

نواف السالم (صدى):
قررت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، إسناد إدارة مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، لحساب الجولة الخامسة " قمة الرياض " من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى الحكم الأوروجوياني أندريس كونيا.

وكان الحكم الأوروجوياني سبق له إدارة العديد من المباريات في دوري المحترفين الموسم المنصرم، حيث قاد مواجهة الأهلي والهلال في الجولة الـ26، وفي الجولة التي تليها أسندت إليه مباراة الاتحاد والفيحاء، وخلال الجولة الـ29 تولى الحكام الدولي قيادة مباراة الرائد والفيصلي، وفي الجولة الأخيرة قاد التعاون والفيحاء.

ويعتبر كونيا، أحد أبرز حكام أمريكا الجنوبية، حيث خاض 3 مباريات في كأس العالم روسيا 2018، جمعت بين فرنسا وبلجيكا في دور المجموعات، وإسبانيا وإيران من الدور نفسه، وفرنسا وبلجيكا في نصف نهائي البطولة.

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
سبحان الله
الرااااقي..
طيب
🚴‍♀️
مره نبويه سوت عمليه تجميل... فطلعت بالمرايه زنوبه... وبالاخير انتحرت بترعة كفر المعزه
🚴‍♀️
اقتراح ابو سيكل للمرور.....؟ مع انتشار كامرات السيارات (الداش كام ) ولأن المواطن رجل الامن الاول... لذا يفترض ان يقوم المرور بدعوه المواطنين برفع اي مقطع لمخالفه مشابهه ترصده الداش كام عبر تطبيق كلنا امن او غيره... خاصه ان الموديلات الحديثه ترصد حتى رقم اللوحه... هكذا بأذن الله سيتم القضاء على هذه العاهات التي تبلى المسلمين بارواحهم..
abdul
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