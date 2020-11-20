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بالفيديو.. "الحبيب" يروي تفاصيل موقف إنساني جمعه بخادم الحرمين

Time منذ 58 دقيقة
Views 1591
بالفيديو.. "الحبيب" يروي تفاصيل موقف إنساني جمعه بخادم الحرمين

نايف السالم (صدى):
روى استشاري الطب النفسي البروفيسور طارق الحبيب تفاصيل موقف إنساني جمعه بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-

وقال " الحبيب " خلال حواره ببرنامج " يا هلا ":" كنت في العيادة في الساعة الثامنة صباحا، وإذا بسكرتير العيادة يقول الأمير سلمان بن سعود يبغاك وعلى بالي أن الأمير  سلمان شخص آخر قد يكون صديق من الأسرة الحاكمة وأخذت سماعة التليفون وأقول هلا أبو فهد قال لي هلا دكتور شلونك ".

وأضاف:"  قال لي والله الكتاب الذي أعطتني ما في مثله، فقلت لنفسي الأمير سلمان بن سعود ما عطيته كتاب ولكن عطيته قبل، ولكني تذكرت أنه قبل يومين ثلاثة أعطيت كتاب للملك  سلمان بن عبدالعزيز لما كان أميرا للرياض وقال لي الكتاب أعجبني ".

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
سبحان الله
الرااااقي..
طيب
🚴‍♀️
مره نبويه سوت عمليه تجميل... فطلعت بالمرايه زنوبه... وبالاخير انتحرت بترعة كفر المعزه
🚴‍♀️
اقتراح ابو سيكل للمرور.....؟ مع انتشار كامرات السيارات (الداش كام ) ولأن المواطن رجل الامن الاول... لذا يفترض ان يقوم المرور بدعوه المواطنين برفع اي مقطع لمخالفه مشابهه ترصده الداش كام عبر تطبيق كلنا امن او غيره... خاصه ان الموديلات الحديثه ترصد حتى رقم اللوحه... هكذا بأذن الله سيتم القضاء على هذه العاهات التي تبلى المسلمين بارواحهم..
abdul
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