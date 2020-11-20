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تخصيص رابط إلكتروني للتقديم على الكهرباء للمنازل دون صكوك 

Time منذ 30 دقيقة
Views 1570
تخصيص رابط إلكتروني للتقديم على الكهرباء للمنازل دون صكوك 

حمود العنزي (صدى):
ترغب أمانة العاصمة المقدسة في تخصيص رابط إلكتروني للتقديم على إدخال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية.

ومن جانبه، أوضح متحدث الأمانة رعد بن محمد الشريف أنه يجري استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ذات العلاقة لإنشاء رابط التقديم للمستفيدين من الخدمة قريبا، بحسب الزميلة " عكاظ ".

ولفت إلى أنه لن تكون هناك مراجعة من قبل مقدم الطلب توافقا مع التحول الرقمي، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة وضعت عددا من الضوابط والشروط بعد صدور الموافقة على السماح بإدخال التيار الكهربائي، منها ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية سُجل صكها باسمه، وألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال الـ12 شهرا السابقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يارحوم ياحنين .. يحن حنين يجنن ..
ابو محمد 😎 ✍️
لالا جيده .. تطبخ بقوطي حليب البقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. سقط قلبها بين رجليهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. هذا اللي يقول // قطع رغاهـ في بطنه ..
ابومشعل
الله يخزيهم

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