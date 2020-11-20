بالصور.. الهلال يواصل تدريباته لمواجهة النصر وسط غياب "الدوسري" 

نواف السالم (صدى):
واصل فريق نادي الهلال تدريباته الاعتيادية استعدادًا لاستنئاف المنافسات، حيث ركز الجهاز الفنى في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ " فهد بن سعد بن نافل ".
اشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية وجمل فنية، فيما واصل الرباعي " عبدالله المعيوف، سالم الدوسري، ياسر الشهراني، ونواف الغامدي " برامجهم العلاجية والتأهيلية، في حين لم يشارك " ناصر الدوسري " في المران وذلك نظير وفاة خاله.
ويؤدي الهلال مساء يوم الغد مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة النصر يوم الإثنين المقبل.