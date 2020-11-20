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بالصور.. الهلال يواصل تدريباته لمواجهة النصر وسط غياب "الدوسري" 

Time منذ 12 دقيقة
Views 1332
بالصور.. الهلال يواصل تدريباته لمواجهة النصر وسط غياب "الدوسري" 

نواف السالم (صدى):
واصل فريق نادي الهلال تدريباته الاعتيادية استعدادًا لاستنئاف المنافسات، حيث ركز الجهاز الفنى في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ " فهد بن سعد بن نافل ".

اشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية وجمل فنية، فيما واصل الرباعي " عبدالله المعيوف، سالم الدوسري، ياسر الشهراني، ونواف الغامدي " برامجهم العلاجية والتأهيلية، في حين لم يشارك " ناصر الدوسري " في المران وذلك نظير وفاة خاله.

ويؤدي الهلال مساء يوم الغد مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة النصر يوم الإثنين المقبل.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يارحوم ياحنين .. يحن حنين يجنن ..
ابو محمد 😎 ✍️
لالا جيده .. تطبخ بقوطي حليب البقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. سقط قلبها بين رجليهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. هذا اللي يقول // قطع رغاهـ في بطنه ..
ابومشعل
الله يخزيهم

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