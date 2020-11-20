محاولات حثيثة من ترامب للفوز بالانتخابات الأمريكية 

واشنطن (صدى):
ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء شخصيات بارزة من حزبه من ولاية ميشيجان في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، في محاولات حثيثة منه لتغيير نتيجة التصويت.
وتحولت حملة ترامب إلى استراتيجية جديدة تعتمد على إقناع المشرعين الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه في الولايات الحاسمة، التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن، مثل ميشيجان، لتقويض مصداقية النتائج.
ويعتمد فريق ترامب على ولايتي ميشيجان وبنسلفانيا في الوقت الحالي، ولكن حتى إن تغيرت النتيجة في الولايتين لصالح الرئيس الجمهوري فإنه لا يزال يحتاج لتغيير النتيجة في ولاية ثالثة ليتفوق على بايدن في أصوات المجمع الانتخابي.