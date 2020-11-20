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محمد بن راشد يعلق على قصة رولا الخطيب والطائر : الراحمون يرحمهم الرحمن

Time منذ 42 دقيقة
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محمد بن راشد يعلق على قصة رولا الخطيب والطائر : الراحمون يرحمهم الرحمن

دبي (صدى):
علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، مع قصة سردتها الإعلامية رولا الخطيب، تجاه طائر، مبينة أن دبي تفيض بالقيم الإنسانية وأنها نموذج يحتذى وخيار أول للإنسان العربي.

وقال حاكم دبي عبر حسابه عبر موقع "تويتر": "رولا.. الراحمون يرحمهم الرحمن.. شكرًا لقصتك الجميلة.. شكرًا لبلدية دبي.. ونسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب.. لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم.. قيَم تعطينا معنى لإنسانيتنا..".

وجاءت ذلك ردًا على قصة رولا الخطيب التي قالت فيها: "قصة جميلة حصلت معي تعكس حقيقة الحياة والأمان في دبي.. كنت أمشي على الشاطىء بالأمس فوجدت طائرًا مصابًا ولا يقوى على المشي أو الطيران.. اتصلت بالبلدية وأخبرتهم عن الطائر وأنه يحتاج إلى مساعدة، طلبوا مني إرسال صورة للطائر على أحد أرقام الواتساب وكذلك العنوان.. في أقل من نصف ساعة كان قد تم إنقاذ هذا الطائر وأرسلو لي صورة له لأطمئن بأنه بخير ويتم معالجته".

وأضافت : "إذا كان الحيوان له كل تلك القيمة والاحترام والاهتمام، فعليكم أن تتخيلوا كيف هو حال الإنسان.. الله يحمي الإمارات وشعبها".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يارحوم ياحنين .. يحن حنين يجنن ..
ابو محمد 😎 ✍️
لالا جيده .. تطبخ بقوطي حليب البقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. سقط قلبها بين رجليهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. هذا اللي يقول // قطع رغاهـ في بطنه ..
ابومشعل
الله يخزيهم

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