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منسوبو "الإحصاء" يخضعون لأحكام نظامي العمل والتأمينات

Time منذ 53 دقيقة
Views 1439
منسوبو "الإحصاء" يخضعون لأحكام نظامي العمل والتأمينات

حمود العنزي (صدى):
وشمل التعديل الذي نشرته جريدة " أم القرى " إخضاع منسوبي الهيئة العامة للإحصاء لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ووفقا للقرار يتم تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية بعضوية ممثلين عن المالية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، تتولى معالجة أوضاع منسوبي الإحصاء المزمع خضوعهم لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يارحوم ياحنين .. يحن حنين يجنن ..
ابو محمد 😎 ✍️
لالا جيده .. تطبخ بقوطي حليب البقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. سقط قلبها بين رجليهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. هذا اللي يقول // قطع رغاهـ في بطنه ..
ابومشعل
الله يخزيهم

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