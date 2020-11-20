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شاهد.. عرض مرئي على مبانٍ في الدرعية بمناسبة ‎قمة العشرين

Time منذ ساعة
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شاهد.. عرض مرئي على مبانٍ في الدرعية بمناسبة ‎قمة العشرين

الرياض (صدى):
عرضت على جدران حي الطريف في الدرعية، صورة جماعية افتراضية لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين، والدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية.

وأظهر مقطع فيديو عرض مرئي على مبان في الدرعية بمناسبة ‎قمة العشرين التي تُعقد غدا برئاسة ‎خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، في منصة افتراضية.

تعد هذه القمة من أقوى منتديات النقاش لصانعي القرار في العالم، وتحمل قمة هذا العام أهمية أكبر حيث يتطلع العالم إلى جهود مجموعة العشرين في حماية الأرواح وسبل العيش والمساعدة في التعافي ما بعد الجائحة، وسيتطرق قادة مجموعة العشرين أيضا إلى معالجة قضايا من شأنها أن تمهد الطريق نحو تعاف أكثر شمولية واستدامة ومتانة ووضع الأسس لمستقبل أفضل. وتركز أهداف رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين على تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يارحوم ياحنين .. يحن حنين يجنن ..
ابو محمد 😎 ✍️
لالا جيده .. تطبخ بقوطي حليب البقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. سقط قلبها بين رجليهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. هذا اللي يقول // قطع رغاهـ في بطنه ..
ابومشعل
الله يخزيهم

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