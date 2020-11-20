الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. شرطة ‎نجران ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

Time منذ ساعة
Views 1523
بالفيديو.. شرطة ‎نجران ترصد مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد

نجران (صدى):
رصدت شرطة ‎نجران مخالفات عدم لبس الكمامة والتجمعات وعدم التباعد، لتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بهدف الحفاظ على سلامة جميع سكان المملكة.

وكانت وزارة الصحة سجلت اليوم الجمعة إصابة 286 حالة جديدة بكورونا ، و448 حالة تعافي جديدة ، فيما توفي 16 شخص – يرحمهم الله - .

وسجلت الرياض أعلى الحالات بواقع 76 إصابة تلتها حائل بواقع 30 حالة ثم المدينة المنورة بواقع 28 حالة.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أعلن اليوم تخصيص نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح كورونا، مع اقتراب طرحه .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يارحوم ياحنين .. يحن حنين يجنن ..
ابو محمد 😎 ✍️
لالا جيده .. تطبخ بقوطي حليب البقره ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. سقط قلبها بين رجليهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. هذا اللي يقول // قطع رغاهـ في بطنه ..
ابومشعل
الله يخزيهم

أخر الأخبار

شاهد.. نهاية مروعة لقائد سيارة حاول مراوغة المركبات في الرياض
شاهد.. نهاية مروعة لقائد سيارة حاول مراوغة المركبات في الرياض
Time منذ دقيقتين Views 1081
بالصور.. الهلال يواصل تدريباته لمواجهة النصر وسط غياب "الدوسري" 
بالصور.. الهلال يواصل تدريباته لمواجهة النصر وسط غياب "الدوسري" 
Time منذ 11 دقيقة Views 1329
تخصيص رابط إلكتروني للتقديم على الكهرباء للمنازل دون صكوك 
تخصيص رابط إلكتروني للتقديم على الكهرباء للمنازل دون صكوك 
Time منذ 29 دقيقة Views 1569
محمد بن راشد يعلق على قصة رولا الخطيب والطائر : الراحمون يرحمهم الرحمن
محمد بن راشد يعلق على قصة رولا الخطيب والطائر : الراحمون يرحمهم الرحمن
Time منذ 41 دقيقة Views 1586
نشمية ماينخاف عليها في الكشنة
نشمية ماينخاف عليها في الكشنة
Time منذ 43 دقيقة Views 313
ضاعت علومها
ضاعت علومها
Time منذ 44 دقيقة Views 328
جاب العيد فيهم في الزواج
جاب العيد فيهم في الزواج
Time منذ 45 دقيقة Views 410
"الحواس" يروي كواليس اختيار شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين "فيديو"
"الحواس" يروي كواليس اختيار شعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين "فيديو"
Time منذ 47 دقيقة Views 1471
منسوبو "الإحصاء" يخضعون لأحكام نظامي العمل والتأمينات
منسوبو "الإحصاء" يخضعون لأحكام نظامي العمل والتأمينات
Time منذ 53 دقيقة Views 1436
أبرز الملفات الساخنة التي تناقشها قمة مجموعة العشرين
أبرز الملفات الساخنة التي تناقشها قمة مجموعة العشرين
Time منذ ساعة Views 1500