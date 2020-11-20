ريال مدريد يعلن إصابة يوفيتش بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
أعلن نادي ريال مدريد، عن إصابة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، بفيروس كورونا، قبل ساعات قليلة من موقعة فياريال، فيما ظهر " يوفيتش " للمرة الأولى في مقاطعة ووهان الصينية، أواخر عام 2019.
ويعيش ريال مدريد أوقاتًا عصيبة، خاصة بعد تعرضه إلى هزيمة مفاجئة على يد فالنسيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الماضية من الليجا، يستعد لملاقاة فياريال، على ملعب الأخير، في مباراة تقام ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
وكان الريال استعاد أمس الخميس، الثنائي إيدين هازارد وإيدير ميليتاو، بعد أن تعافيا من فيروس كورونا، وعادا إلى التدريبات الجماعية.