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التأمينات تلزم أصحاب المنشآت بتقديم "سند لأمر"

Time منذ 11 دقيقة
Views 1307
التأمينات تلزم أصحاب المنشآت بتقديم "سند لأمر"

عادل الحربي (صدى):
وجهت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بعض أصحاب المنشآت بتقديم سند لأمر المصنف كورقة تجارية غير معلق على شرط، لضمان التزام صاحب المنشأة بسداد كامل المستحقات التي عليه إلى المؤسسة

وأوضحت التأمينات أن ذلك يتم في حال قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتقسيط المبالغ المستحقة لها من قبل صاحب العمل على أقساط دورية للمدة التي يحددها المحافظ.

وأضافت المؤسسة أنها ستقوم بتخيير المنشآت بتأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مع كف يد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة، أو تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة.

واشارت أن ذلك في حال أن يكون الضمان غير معلق على شرط، ويسري مفعوله طوال مدة تقسيط المستحقات، أو تقديم سند لأمر، مع السماح لمحافظ المؤسسة باستثناء المنشآت من شرط تقديم الضمانات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب نجى الخبيث ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسقون ، ولا تأدبهم السجون ... .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
يبومك تنظفين زين ، ولا اظن تنظفك كل مطهراات العالم ومعقماتهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
فاسقون فاسدون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو شبيب
يا سمو الأمير اتقو الله فينا ورجعو تسعيرة الكهرباء القديمة المواطن ماهو قادر يلحق عمره ضرايب وغلاء في كل شي والراتب ما يكفي الحاجة

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