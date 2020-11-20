الأعداد السابقة للصحيفة

ضرب مبرح لـ " لاعبة مصارعة نسائية" في مشاجرة عنيفة

Time منذ 41 دقيقة
Views 1825
Comment 1
ضرب مبرح لـ " لاعبة مصارعة نسائية" في مشاجرة عنيفة

القاهرة (صدى):
شهد المركز الأولمبى في مصر مشاجرة عنيفة بين سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة النسائية ومدربها محمد طلبة من جهة وبين ممدوح فرج مدرب منتخب السيدات وأبنائه، والتي وصلت إلى قسم الشرطة ، وتقرر بناء عليه إيقاف جميع أطراف الأزمة لحين انتهاء التحقيقات.

وبدأت الأزمة بشكوى ممدوح فرج من صوت الموسيقى التي تسمعها سمر حمزة، وتبادل الطرفان الحديث ووصل إلى اشتباك لفظي، فقام نجل فرج بالتعدي على محمد طلبة، وتدخل مسؤولو المركز والعاملون وتم استدعاء الشرطة وإبلاغ مجلس إدارة الاتحاد بالواقعة وتوجهوا جميعا إلى قسم شرطة البساتين.

وظهرت اللاعبة خلال التحقيق الذي خضعت له مع باقي أطراف الأزمة بمقر اللجنة الأولمبية، عليها آثار الضرب المبرح الذي تعرضت له مع مدربها.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب نجى الخبيث ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسقون ، ولا تأدبهم السجون ... .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
يبومك تنظفين زين ، ولا اظن تنظفك كل مطهراات العالم ومعقماتهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
فاسقون فاسدون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو شبيب
يا سمو الأمير اتقو الله فينا ورجعو تسعيرة الكهرباء القديمة المواطن ماهو قادر يلحق عمره ضرايب وغلاء في كل شي والراتب ما يكفي الحاجة

أخر الأخبار

ريال مدريد يعلن إصابة يوفيتش بفيروس كورونا
ريال مدريد يعلن إصابة يوفيتش بفيروس كورونا
Time منذ 3 دقائق Views 1091
التأمينات تلزم أصحاب المنشآت بتقديم "سند لأمر"
التأمينات تلزم أصحاب المنشآت بتقديم "سند لأمر"
Time منذ 11 دقيقة Views 1302
محمد عبده أيام زمان
محمد عبده أيام زمان
Time منذ 11 دقيقة Views 137
مواجهة بين تمساح وخنزير بري
مواجهة بين تمساح وخنزير بري
Time منذ 16 دقيقة Views 161
الدوسري يوجه رسالة لجماهير الهلال قبل مواجهة النصر 
الدوسري يوجه رسالة لجماهير الهلال قبل مواجهة النصر 
Time منذ 21 دقيقة Views 1469
بالفيديو.. جمهور برشلونة يهاجم غريزمان بسبب خلافاته مع ميسي
بالفيديو.. جمهور برشلونة يهاجم غريزمان بسبب خلافاته مع ميسي
Time منذ 24 دقيقة Views 1320
الإطاحة بـ 3 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل بمكة
الإطاحة بـ 3 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل بمكة
Time منذ 30 دقيقة Views 1336
موعد حفل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 
موعد حفل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 
Time منذ 39 دقيقة Views 1425
ضرب مبرح لـ " لاعبة مصارعة نسائية" في مشاجرة عنيفة
ضرب مبرح لـ " لاعبة مصارعة نسائية" في مشاجرة عنيفة
Time منذ 41 دقيقة Views 1825
الكشف عن جريمة أول امرأة ستواجه الإعدام في أمريكا منذ 67 عاماً
الكشف عن جريمة أول امرأة ستواجه الإعدام في أمريكا منذ 67 عاماً
Time منذ 47 دقيقة Views 305