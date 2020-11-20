ضرب مبرح لـ " لاعبة مصارعة نسائية" في مشاجرة عنيفة

القاهرة (صدى):
شهد المركز الأولمبى في مصر مشاجرة عنيفة بين سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة النسائية ومدربها محمد طلبة من جهة وبين ممدوح فرج مدرب منتخب السيدات وأبنائه، والتي وصلت إلى قسم الشرطة ، وتقرر بناء عليه إيقاف جميع أطراف الأزمة لحين انتهاء التحقيقات.
وبدأت الأزمة بشكوى ممدوح فرج من صوت الموسيقى التي تسمعها سمر حمزة، وتبادل الطرفان الحديث ووصل إلى اشتباك لفظي، فقام نجل فرج بالتعدي على محمد طلبة، وتدخل مسؤولو المركز والعاملون وتم استدعاء الشرطة وإبلاغ مجلس إدارة الاتحاد بالواقعة وتوجهوا جميعا إلى قسم شرطة البساتين.
وظهرت اللاعبة خلال التحقيق الذي خضعت له مع باقي أطراف الأزمة بمقر اللجنة الأولمبية، عليها آثار الضرب المبرح الذي تعرضت له مع مدربها.