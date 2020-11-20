موعد حفل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " عن موعد حفل جائزة أفضل لاعب في العالم ”The Best“ خلال عام 2020 هذا العام دون إلغاء أو تأجيل.
وأضاف الفيفا في بيان له، أن الحفل سيقام يوم 17 ديسمبر المُقبل في العاصمة السويسرية زيوريخ، لافتا:" حفل جوائز الأفضل عاد وسيقام يوم 17 ديسمبر المُقبل، الحفل سيشهد إجراءات طبية استثنائية بسبب الأوضاع الحالية للعالم فيتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد ".
وأبان:" سيستمر التصويت خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 9 ديسمبر قبل الإعلان عن الجوائز خلال الحفل السنوي الشهير الذي سيقام يوم 17 ديسمبر المُقبل ".