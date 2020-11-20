الإطاحة بـ 3 أشخاص تورطوا في جرائم سرقة ونشل بمكة

مكة المكرمة (صدى):
ألقى رجال شرطة مكة القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد لتورطهم في جرائم سرقة ونشل المركبات والمنازل.
ومن جهته، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها ، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الرابع ووافد من الجنسية اليمنية في العقد الثالث مخالف لنظام أمن الحدود) ، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم ، تمثلت في سرقة ماتحتويه المركبات والنشل وسرقة المنازل.
وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .