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صورة تاريخية تظهر الملك خالد برفقة قادة الدول في مؤتمر القمة الإسلامي بالطائف

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صورة تاريخية تظهر الملك خالد برفقة قادة الدول في مؤتمر القمة الإسلامي بالطائف

الطائف (صدى):
نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية صورة الملك خالد بن عبدالعزير برفقة قادة بعض الدول في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في الطائف.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1981م، 1401هـ، الملك خالد بن عبدالعزيز والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وملك المغرب الحسن الثاني في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في الطائف

وشدد قادة الدول خلال مؤتمر القمة الإسلامي على أن انتماء المسلمين الصادق إلى الإسلام والتزامهم الحق بمبادئه وقيمه منهجاً للحياة هو درعهم الواقي من الأخطار المحدقة بهم، وسبيلهم الأمثل إلى تحقيق المنعة والعزة والازدهار، وطريقهم القويم لبناء المستقبل وضمانتهم التي تحفظ للأمة أصالتها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب نجى الخبيث ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسقون ، ولا تأدبهم السجون ... .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
يبومك تنظفين زين ، ولا اظن تنظفك كل مطهراات العالم ومعقماتهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
فاسقون فاسدون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو شبيب
يا سمو الأمير اتقو الله فينا ورجعو تسعيرة الكهرباء القديمة المواطن ماهو قادر يلحق عمره ضرايب وغلاء في كل شي والراتب ما يكفي الحاجة

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