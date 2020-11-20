صورة تاريخية تظهر الملك خالد برفقة قادة الدول في مؤتمر القمة الإسلامي بالطائف

الطائف (صدى):
نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية صورة الملك خالد بن عبدالعزير برفقة قادة بعض الدول في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في الطائف.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1981م، 1401هـ، الملك خالد بن عبدالعزيز والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وملك المغرب الحسن الثاني في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في الطائف
وشدد قادة الدول خلال مؤتمر القمة الإسلامي على أن انتماء المسلمين الصادق إلى الإسلام والتزامهم الحق بمبادئه وقيمه منهجاً للحياة هو درعهم الواقي من الأخطار المحدقة بهم، وسبيلهم الأمثل إلى تحقيق المنعة والعزة والازدهار، وطريقهم القويم لبناء المستقبل وضمانتهم التي تحفظ للأمة أصالتها.