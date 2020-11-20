شاب يصيب نفسه بطلق ناري في رنية 

نايف السالم (صدى):
أصاب شاب نفسه بطلق ناري في رنية، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى رنية العام التابع لصحة الطائف.
وتفصيلا، وصل شاب في العقد الرابع من عمره، لمستشفى رنية يعاني من نزيف وآلام شديدة في البطن، واتضح أن الرصاصة اخترقت النصف العلوي للبطن وخرجت من الظهر باتجاه مائل للأسفل، ما أصابت الأمعاء الدقيقة والقولون وبعض الأوعية الدموية بجروح متعددة.
وتمكن الفريق الطبي من السيطرة على النزيف الداخلي في البطن، واستئصال عاجل لجزء من الأمعاء الدقيقة وإعادة توصيلها ومعالجة بقية إصابات القولون، وقد تكللت العملية بالنجاح دون أن تتسبب بأي مضاعفات للمريض مع استقرار تام للحالة.