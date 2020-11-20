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‏"النمر": تناول الحمضيات يُخفض الضغط على المدى البعيد 

Time منذ ساعة
Views 1854
‏"النمر": تناول الحمضيات يُخفض الضغط على المدى البعيد 

حمود العنزي (صدى):
قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن تناول كوبا من عصير الليمون ليس له تأثير فوري على الضغط المرتفع عند الانفعال.

وأوضح " النمر " أن تناول الحمضيات " الفواكه " يومياً يخفض الضغط على المدى البعيد ولكن ليس تأثيراً فورياً، فبمجرد الهدوء وسكوت الغضب ينزل الضغط " بدون الحاجة لعصير ليمون ".

وكان النمر، أشار إلى النصائح المهمة لخفض الضغط " نسبيًا " وتشمل "  تقليل الملح، ومقاطعة الأعداء الثلاثة " سهر، كحول، تدخين "، وإنقاص الوزن، والرياضة اليومية، والإكثار من الخضراوات والفواكه، وتناول البقوليات، وتقليل الدهون والسكريات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعقب نجى الخبيث ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسقون ، ولا تأدبهم السجون ... .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو محمد 😎 ✍️
يبومك تنظفين زين ، ولا اظن تنظفك كل مطهراات العالم ومعقماتهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
فاسقون فاسدون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
ابو شبيب
يا سمو الأمير اتقو الله فينا ورجعو تسعيرة الكهرباء القديمة المواطن ماهو قادر يلحق عمره ضرايب وغلاء في كل شي والراتب ما يكفي الحاجة

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