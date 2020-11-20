كلوب يدافع عن محمد صلاح: لاعبو ليفربول منضبطون 

وكالات (صدى):
دافع المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، عن مهاجمه المصري محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا إثر حضوره حفل زفاف شقيقه خلال تواجده في مصر للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون.
وأضاف " كلوب ":" مو سيعود اليوم، إنه يشعر بصحة جيدة، ولا توجد أعراض، لا شيء أقوله للجمهور عن الأشياء التي أتحدث عنها مع اللاعبين، لقد كنت على اتصال وثيق به، حفل زفاف الأخ هو لحظة خاصة جدا ".
وأوضح " كلوب ":" في الصيف كنت في ألمانيا، نقل صديق حفل عيد ميلاده بسببي، كان هناك خمسون شخصا، وفي اللحظة الأخيرة قررت عدم الذهاب، اللاعبون منضبطون بشكل لا يصدق، في بعض الأحيان لا تسير الأمور على هذا النحو، الباقي بيني وبين مو لقد فعلنا ذلك بالفعل، الأمور على ما يرام ".
وجاءت عينة صلاح إيجابية لكورونا بعد يومين فقط من حضوره حفل زفاف شقيقه خلال فترة وجوده في مصر ليغيب عن مواجهتي توغو في تصفيات أمم أفريقيا، ولا تزال عينته إيجابية رغم سفره إلى ليفربول اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا وفقا لما قاله الاتحاد المصري.