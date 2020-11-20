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شاهد.. السيول تجرف سيارة بوادي خف في ‎أملج 

Time منذ 10 دقائق
Views 1373
شاهد.. السيول تجرف سيارة بوادي خف في ‎أملج 

أملج (صدى):
أظهر مقطع فيديو السيول تجرف سيارة في وادي خف بشمال أملج، حيث حظي المقطع بتفاعل لافت من قبل المواطنين.

وكانت مدينة أملج بمنطقة تبوك شهدت اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول التي تحولت إلى ما يشبه شلالات منذ الصباح.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل السواحل منها تمتد إلى مناطق حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية، كذلك على شمال منطقة مكة المكرمة تشمل سواحلها في حين تستمر الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال المملكة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
يفوحون وطنية وطنية السلق تفضحهم النكرات اعداء البلد واهله اذناب المجوس يمنون انفسهم بفوز بايدن لاجل سلامة مرشدهم الخرامنئي وبنفس الوقت يمنون انفسهم بفوز بايدن لانه مع الحوثيين ضد السعودية هههه كم تذكرني عداوة بايدن لايران وحبه للحوثيين في ابو عمامة براك حسين الذي اطلق العنان للرئيس السوري النصيري بابادة الشعب السوري وتشريده وتدمير سوريا وهو يتفرج ويكتفي بوضع الخطوط الحمر بس ارضه نرجع نذكر .... ولايتين
عبدالرحمن رياش
صدقت والله النساء كانو يمارسو ركوب الخيل والجهاد في سبيل والتمريض ايم الرسول والان يستنكرو لعبهم للرياضه عقليه متخلفه ومتحجرهز
ابو محمد
المشكلة كيف وصلو الرياض يقولك مخالفين لامن الحدود
سلطان
انت خايس ولا جعل الله لك قبول ارجع الي ربك واستقم كما امرت من الله
🚴‍♀️

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