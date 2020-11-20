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الفيصلي يطالب الأندية بدفع 10 ملايين ريال 

Time منذ 45 دقيقة
Views 1747
الفيصلي يطالب الأندية بدفع 10 ملايين ريال 

ماجد محمد (صدى):
يسعى نادى الفيصلي إلى تحصيل المستحقات المالية  من الصفقات التي تتجاوز أكثر من 10 ملايين ريال على الأندية.

ومن جانبه، أكد فهد المدلج رئيس الفيصلي أن ناديه لم يحصل على مستحقاته المالية كافة من نادي الاتفاق جراء انتقال اللاعب البرازيلي روجيرو الذي رحل مؤخراً إلى نادي الخليج، " أحد فرق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ".

وأوضح المدلج أن الدفعة الأخيرة من المبلغ لم تسدد، وأن الأمر يقتصر في هذه الصفقة على الجانب المادي فقط، دون أن يتضمن العقد الموقع بينهما الحصول على نسبة مالية، في حال انتقال اللاعب من الاتفاق إلى نادٍ آخر كما حصل مؤخراً، وفقا للزميلة " الشرق الأوسط ".

وأشار المدلج إلى وجود تأخير في دفع المبلغ عن الموعد المتفق عليه سابقاً بين الناديين، موضحا أن ناديه يحتفظ بعلاقات ودية مع جميع الأندية، ويسلك معها الطرق الودية قبل اللجوء إلى الطرق الرسمية لاستحصال حقوقه.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
يفوحون وطنية وطنية السلق تفضحهم النكرات اعداء البلد واهله اذناب المجوس يمنون انفسهم بفوز بايدن لاجل سلامة مرشدهم الخرامنئي وبنفس الوقت يمنون انفسهم بفوز بايدن لانه مع الحوثيين ضد السعودية هههه كم تذكرني عداوة بايدن لايران وحبه للحوثيين في ابو عمامة براك حسين الذي اطلق العنان للرئيس السوري النصيري بابادة الشعب السوري وتشريده وتدمير سوريا وهو يتفرج ويكتفي بوضع الخطوط الحمر بس ارضه نرجع نذكر .... ولايتين
عبدالرحمن رياش
صدقت والله النساء كانو يمارسو ركوب الخيل والجهاد في سبيل والتمريض ايم الرسول والان يستنكرو لعبهم للرياضه عقليه متخلفه ومتحجرهز
ابو محمد
المشكلة كيف وصلو الرياض يقولك مخالفين لامن الحدود
سلطان
انت خايس ولا جعل الله لك قبول ارجع الي ربك واستقم كما امرت من الله
🚴‍♀️

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