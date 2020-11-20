الفيصلي يطالب الأندية بدفع 10 ملايين ريال 

ماجد محمد (صدى):
يسعى نادى الفيصلي إلى تحصيل المستحقات المالية من الصفقات التي تتجاوز أكثر من 10 ملايين ريال على الأندية.
ومن جانبه، أكد فهد المدلج رئيس الفيصلي أن ناديه لم يحصل على مستحقاته المالية كافة من نادي الاتفاق جراء انتقال اللاعب البرازيلي روجيرو الذي رحل مؤخراً إلى نادي الخليج، " أحد فرق دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ".
وأوضح المدلج أن الدفعة الأخيرة من المبلغ لم تسدد، وأن الأمر يقتصر في هذه الصفقة على الجانب المادي فقط، دون أن يتضمن العقد الموقع بينهما الحصول على نسبة مالية، في حال انتقال اللاعب من الاتفاق إلى نادٍ آخر كما حصل مؤخراً، وفقا للزميلة " الشرق الأوسط ".
وأشار المدلج إلى وجود تأخير في دفع المبلغ عن الموعد المتفق عليه سابقاً بين الناديين، موضحا أن ناديه يحتفظ بعلاقات ودية مع جميع الأندية، ويسلك معها الطرق الودية قبل اللجوء إلى الطرق الرسمية لاستحصال حقوقه.