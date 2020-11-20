تنبيه لمستخدمي طريق "المدينة المنورة- شجوى- العلاء"

عادل الحربي (صدى):
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطريق تنبيهًا لمستخدمي طريق المدينة المنورة- شجوى- العلاء بسبب الأمطار.
ودعت قوات أمن الطرق مستخدمي الطريق لأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لوجود أمطار متوسطة ومنقولة في بعض المواقع.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، تشمل السواحل منها تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على شمال منطقة مكة المكرمة تشمل سواحلها في حين تستمر الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال المملكة.