بالفيديو.. الجبير: المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم

علي القحطاني (صدى):
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن مجموعة العشرين ستستمر لمعالجة التحديات قبل ظهورها، مضيفا:" لدينا تحديات كبيرة مثل الذكاء الاصطناعي وتوفير الوظائف ".
وأبان " الجبير ":" المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم، ونعمل من خلال رؤية المملكة 2030 على تحسين معيشة المواطنين ".
وأضاف " الجبير " أن المملكة تحركت بسرعة لتأسيس مجموعات العمل الحكومية لإنقاذ الأرواح، لافتا إلى أن الاقتصاد السعودي من أقوى اقتصادات العالم.
وأوضح " الجبير " أن المملكة أنجزت الكثير بشأن تمكين المرأة والشباب، مردفا:" المملكة تعمل بشفافية في مواجهة كورونا ونقدر الجهود الإماراتية في مواجهة الجائحة ".
وتابع:" المملكة ترحب بالعالم من خلال رئاسة مجموعة العشرين "، مبينا أن قمة العشرين ستركز على جملة من التحديات التي تواجه العالم.