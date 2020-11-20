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بالفيديو.. الجبير: المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الجبير: المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم

علي القحطاني (صدى):
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن مجموعة العشرين ستستمر لمعالجة التحديات قبل ظهورها، مضيفا:" لدينا تحديات كبيرة مثل الذكاء الاصطناعي وتوفير الوظائف ".

وأبان " الجبير ":"  المملكة ضمن أقوى 20 اقتصاد في العالم، ونعمل من خلال رؤية المملكة 2030 على تحسين معيشة المواطنين ".

وأضاف " الجبير " أن المملكة تحركت بسرعة لتأسيس مجموعات العمل الحكومية لإنقاذ الأرواح، لافتا إلى أن الاقتصاد السعودي من أقوى اقتصادات العالم.

وأوضح " الجبير " أن المملكة أنجزت الكثير بشأن تمكين المرأة والشباب، مردفا:"  ‎المملكة تعمل بشفافية في مواجهة ‎كورونا ونقدر الجهود الإماراتية في مواجهة الجائحة ".

وتابع:" ‎المملكة ترحب بالعالم من خلال رئاسة ‎مجموعة العشرين "، مبينا أن قمة العشرين ستركز على جملة من التحديات التي تواجه العالم.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
يفوحون وطنية وطنية السلق تفضحهم النكرات اعداء البلد واهله اذناب المجوس يمنون انفسهم بفوز بايدن لاجل سلامة مرشدهم الخرامنئي وبنفس الوقت يمنون انفسهم بفوز بايدن لانه مع الحوثيين ضد السعودية هههه كم تذكرني عداوة بايدن لايران وحبه للحوثيين في ابو عمامة براك حسين الذي اطلق العنان للرئيس السوري النصيري بابادة الشعب السوري وتشريده وتدمير سوريا وهو يتفرج ويكتفي بوضع الخطوط الحمر بس ارضه نرجع نذكر .... ولايتين
عبدالرحمن رياش
صدقت والله النساء كانو يمارسو ركوب الخيل والجهاد في سبيل والتمريض ايم الرسول والان يستنكرو لعبهم للرياضه عقليه متخلفه ومتحجرهز
ابو محمد
المشكلة كيف وصلو الرياض يقولك مخالفين لامن الحدود
سلطان
انت خايس ولا جعل الله لك قبول ارجع الي ربك واستقم كما امرت من الله
🚴‍♀️

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