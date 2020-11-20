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الربيعة: المملكة بذلت جهوداً في الحد من تداعيات فيروس كورونا عالمياً "فيديو"

Time منذ 17 دقيقة
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الربيعة: المملكة بذلت جهوداً في الحد من تداعيات فيروس كورونا عالمياً "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة بذلت جهودا في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد عالميا.

وأكد الربيعة أن المملكة شاركت في أول مارس الماضي في اجتماعات مع المنظمات الدولية لسد الفجوة التي أحدثتها الجائحة وتعاونت مع كافة الجهود الدولية.

وأضاف وزير الصحة أن المملكة قامت بضخ نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح كورونا، كما قدمت خدمات التشخيص بطريقة فاعلة للجميع.

وأشار الربيعة إلى أن المملكة قدمت الخدمات المجانية والمساعدات الطبية لكافة المصابين الذين يعانون من فيروس كورونا ، بالإضافة إلى توفير عدة تطبيقات التي من شأنها تقديم الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين .

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أحدث التعليقات

فهد
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
منصف
رحمه الله رحمة الابرار 🥺
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها البلاد والعباد .. آمين ..
مشاكس
😂 😂 احسبها شغالتي الاثيوبيه طلعت لاعبه كوره
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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