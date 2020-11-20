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القبض على 4 مخالفين تورطوا بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المصوغات بالرياض

Time منذ 10 دقائق
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القبض على 4 مخالفين تورطوا بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المصوغات بالرياض

الرياض (صدى):
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية -بفضل الله- تمكنت من القبض على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية (رجلين وامرأتين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، ثبت تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المصوغات الذهبية من متاجر بيع الذهب، في عدد من مناطق المملكة.

وقد ضبط بمقر إقامتهم (304.9) جرامات ، ومبلغ(15.500) ريال، وقدر إجمالي المبالغ التي استولوا عليها في مسروقاتهم بحوالي (200.000) ريال، و جرى إيقافهم جميعاً ،واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

فهد
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
منصف
رحمه الله رحمة الابرار 🥺
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها البلاد والعباد .. آمين ..
مشاكس
😂 😂 احسبها شغالتي الاثيوبيه طلعت لاعبه كوره
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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