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حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة

Time منذ 31 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية تمتد إلى شمال المنطقة الشرقية حيث يتوقع ان تصل إلى غزيرة على سواحل منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال شرق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب على شمال المملكة خلال الصباح الباكر.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 35 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 18 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الأوسط و الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين تصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة15 -40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

فهد
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
منصف
رحمه الله رحمة الابرار 🥺
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها البلاد والعباد .. آمين ..
مشاكس
😂 😂 احسبها شغالتي الاثيوبيه طلعت لاعبه كوره
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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