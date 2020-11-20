وعد هنريكي لجماهير الاتحاد 

نواف السالم (صدى):
عبر نجم نادي الاتحاد، البرازيلي برونو هنريكي، عن سعادته الكبيرة بالوجود في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وارتداء قميص الاتحاد.
وأضاف " هنريكي " خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج " الديوانية ": " أنا سعيد في مدينة جدة، ولم أفكر كثيراً في القدوم هنا واللعب في دوري المحترفين.. في الفترة القادمة أنا في انتظار مولود وسأذهب إلى البرازيل في شهر ديسمبر وعودتي ستكون برفقة زوجتي ووالدتي وأختي للعيش معي هنا ".
وأشار: " أنا سعيد باللعب لصالح نادي الاتحاد ومعرفتي السابقة بغروهي وبصديقي رومارينيو الذي لعبت سابقاً بجانبه بالإضافة إلى المدرب فابيو كاريلي الذي سبق له وأن دربني كل هذا ساهم في انسجامي مع الفريق، وأسلوبي أيضاً كلاعب وإيجادتي لشقي اللعب الدفاعي والهجومي وهذا ما كان ينتظره مني المدرب والفريق ".
ووعد هنريكي جماهير الاتحاد، قائلا: " السبب الرئيسي لوجودنا هو لإسعادهم، وسنبذل قصارى جهدنا بكل تضحية من أجل إسعادهم وأكرر كلمتي بأن الاتحاد يجب أن يصارع مع الكبار وينافس على كل الألقاب ".