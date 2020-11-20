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الأمير عبدالله بن مساعد يعلن استحواذه على نادي جديد

Time منذ 24 دقيقة
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الأمير عبدالله بن مساعد يعلن استحواذه على نادي جديد

ماجد محمد (صدى):
كشفت مجموعة يونايتد وورلد المملوكة للأمير عبدالله بن مساعد، اليوم الجمعة، عن تملكها رسميًا Calicut Quartz FC، أحد فرق دوري الدرجة الثانية في الهند.

وقالت المجموعة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنه تم تغيير اسم النادي الهندي إلى Kerala United F.C، وذلك نسبةً إلى مقره في ولاية كيرلا، على الساحل الجنوبي لشبه القارة الهندية، مضيفا إلى أن شغف الجماهير الهندية بكرة القدم، والتطور الكبير الذي تشهده اللعبة في البلاد، ومنها المُنافسة على استضافة كأس آسيا 2027، جاء سببًا في الاستحواذ على النادي.

وقام الأمير عبدالله بن مساعد بإعادة نشر بيان مجموعة يونايتد وورلد عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلًا: "بسم الله على بركة الله".

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أحدث التعليقات

فهد
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين
منصف
رحمه الله رحمة الابرار 🥺
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها البلاد والعباد .. آمين ..
مشاكس
😂 😂 احسبها شغالتي الاثيوبيه طلعت لاعبه كوره
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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