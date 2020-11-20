الأعداد السابقة للصحيفة

صورة نادرة للملك سعود خلال حفل عشاء في البحرين قبل 66 عاما

Time منذ ساعة
Views 1862
صورة نادرة للملك سعود خلال حفل عشاء في البحرين قبل 66 عاما

عادل الحربي (صدى):
أظهرت صورة نادرة زيارة الملك سعود إلى البحرين في حفل عشاء في مبنى شركة يوسف بن أحمد كانو، حيث يجمع البلدين تاريخ وافاق تعاون وتنسيق مشترك في الماضي والحاضر.

وبينت الصورة التي تعود إلى عام ١٩٥٤ جلوس الملك سعود بجانب الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين في حفل عشاء بمبنى شركة يوسف بن أحمد كانو، ويقف خلفهم من اليسار المهندس صلاح الدي ابراهيم ، وأحمد بن علي كانو رحمهم الله.

وقد شهد عهد الملك سعود تطورات متسارعة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، استدعت منه القيام بكثير من الجولات في داخل وطنه وخارجه. ففي الداخل قام بجولات كثيرة في ربوع البلاد الشاسعة لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان عليهم والنظر في ما يستطيع تقديمه إليهم، وإضافة إلى جولاته الكثيرة داخل بلاده قام بعديد من الزيارات الرسمية والخاصة للخارج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
يفوحون وطنية وطنية السلق تفضحهم النكرات اعداء البلد واهله اذناب المجوس يمنون انفسهم بفوز بايدن لاجل سلامة مرشدهم الخرامنئي وبنفس الوقت يمنون انفسهم بفوز بايدن لانه مع الحوثيين ضد السعودية هههه كم تذكرني عداوة بايدن لايران وحبه للحوثيين في ابو عمامة براك حسين الذي اطلق العنان للرئيس السوري النصيري بابادة الشعب السوري وتشريده وتدمير سوريا وهو يتفرج ويكتفي بوضع الخطوط الحمر بس ارضه نرجع نذكر .... ولايتين
عبدالرحمن رياش
صدقت والله النساء كانو يمارسو ركوب الخيل والجهاد في سبيل والتمريض ايم الرسول والان يستنكرو لعبهم للرياضه عقليه متخلفه ومتحجرهز
ابو محمد
المشكلة كيف وصلو الرياض يقولك مخالفين لامن الحدود
سلطان
انت خايس ولا جعل الله لك قبول ارجع الي ربك واستقم كما امرت من الله
🚴‍♀️

أخر الأخبار

ترقية "آل قنيعير" إلى رتبة ملازم أول
ترقية "آل قنيعير" إلى رتبة ملازم أول
Time منذ دقيقتين Views 1059
شاهد.. السيول تجرف سيارة بوادي خف في ‎أملج 
شاهد.. السيول تجرف سيارة بوادي خف في ‎أملج 
Time منذ 9 دقائق Views 1343
شاهد.. شيلاء سبت تحصل على أغلى صابونة في العالم
شاهد.. شيلاء سبت تحصل على أغلى صابونة في العالم
Time منذ 13 دقيقة Views 220
الكشف عن التعديل الجديد لجدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور
الكشف عن التعديل الجديد لجدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور
Time منذ 22 دقيقة Views 1460
خل التصوير ينفعك
خل التصوير ينفعك
Time منذ 38 دقيقة Views 400
راحت على الشرطي
راحت على الشرطي
Time منذ 38 دقيقة Views 268
الضباب ينتهي بحوادث مروعه
الضباب ينتهي بحوادث مروعه
Time منذ 39 دقيقة Views 312
نهاية مروعة لشاذ جنسياً اغتصب 191 طفل
نهاية مروعة لشاذ جنسياً اغتصب 191 طفل
Time منذ 41 دقيقة Views 447
الفيصلي يطالب الأندية بدفع 10 ملايين ريال 
الفيصلي يطالب الأندية بدفع 10 ملايين ريال 
Time منذ 44 دقيقة Views 1741
تنبيه لمستخدمي طريق "المدينة المنورة- شجوى- العلاء"
تنبيه لمستخدمي طريق "المدينة المنورة- شجوى- العلاء"
Time منذ 51 دقيقة Views 1568