صورة نادرة للملك سعود خلال حفل عشاء في البحرين قبل 66 عاما

عادل الحربي (صدى):
أظهرت صورة نادرة زيارة الملك سعود إلى البحرين في حفل عشاء في مبنى شركة يوسف بن أحمد كانو، حيث يجمع البلدين تاريخ وافاق تعاون وتنسيق مشترك في الماضي والحاضر.
وبينت الصورة التي تعود إلى عام ١٩٥٤ جلوس الملك سعود بجانب الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين في حفل عشاء بمبنى شركة يوسف بن أحمد كانو، ويقف خلفهم من اليسار المهندس صلاح الدي ابراهيم ، وأحمد بن علي كانو رحمهم الله.
وقد شهد عهد الملك سعود تطورات متسارعة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، استدعت منه القيام بكثير من الجولات في داخل وطنه وخارجه. ففي الداخل قام بجولات كثيرة في ربوع البلاد الشاسعة لتفقد أحوال المواطنين والاطمئنان عليهم والنظر في ما يستطيع تقديمه إليهم، وإضافة إلى جولاته الكثيرة داخل بلاده قام بعديد من الزيارات الرسمية والخاصة للخارج.