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تحديد مواعيد اختبارات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

Time منذ ساعة
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تحديد مواعيد اختبارات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

الرياض (صدى):
حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي اللازم لإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

وأوضحت أن نظام إصدار الرخصة سيدشن في أول ديسمبر المقبل، وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 6 ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل، أو دخول اختبارات الكفايات فسيفتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة في 15 ديسمبر المقبل

وحددت الفترة من 23 إلى 30 يناير المقبل موعداً للاختبار التخصصي، في حين ستبدأ الفترة الثانية للاختبار التربوي العام من 20 إلى 26 مارس المقبل، وستعلن النتائج وإصدار الرخصة في 30 مايو من العام المقبل.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
دجاجه الجيران بالانعاش... عندها تسمم من جراده اكلتها
🚴‍♀️
الخيل لو اكل مطب...راح يشق المهبل ....
🚴‍♀️
يعني ما يقارب الفين مليون ريال...؟ اعرف عباقره لو كانو باوربا كان تفوقوا على انشتاين... من حاربهم هي مدينة التقنيه ومن يدعي دعم الابحاث... والله لم يدعمو حتى بريال....؟ الابحاث المعمليه للقاح ضد هذا الفيروس ما تحتاج ولا عشره مليون.... هنا سر تخلفنا...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. صح لسانك يا دكتوور ..
عادل عبدالحي حمزة
اوكيه

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