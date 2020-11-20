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النفط يرتفع عالميا 0.45 %

Time منذ ساعتين
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النفط يرتفع عالميا 0.45 %

لندن (صدى):
ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" اليوم بنسبة 0.45 %، ما يعادل 0.20 دولار أمريكي ، ليصل إلى 44.40 دولار.

وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.34 %، ليصل سعره إلى 41.88 دولار أمريكي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // حلاة الثوب رقعته منه وفيه ...
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الغانون لايحمي مقفلون ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر واجب ...

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