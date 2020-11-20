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"حقوق الإنسان": بطلان أي إجراء إداري يحول دون قبول الطفل بالمدرسة

Time منذ ساعة
Views 1551
"حقوق الإنسان": بطلان أي إجراء إداري يحول دون قبول الطفل بالمدرسة

الرياض (صدى):
أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الجمعة على حق الطفل في التعليم وبطلان أي إجراء إداري يحول دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس .

وقالت " حقوق الإنسان " أن لكل طفل الحق في التعليم ولا يجوز أن يحول اي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها .

كما أكدت أن والد الطفل أو من له الحق في حضانته أو يقوم مقامهما يلتزم بإلحاق الطفل بالمدرسة ولا يجوز لأي منهم التسبب في إنقطاعه ، ويتم الرفع بذلك للجهات المختصة .

وأشارت أن المدارس والمؤسسات التربوية تلتزم بعدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل ويكون من شأنها الحرمان من التعليم أو التسبب في إنقطاعه ، كما تلتزم بوضع السياسات الكفيلة لحمايتهم من أي أذى .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الغانون لايحمي مقفلون ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر واجب ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن صابها حاقط ماقط ..

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