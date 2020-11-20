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"النمر" يوضح تأثير الزنجبيل على تناول أدوية القسطرة والإسبرين
منذ ساعة
2104
3
الرياض (صدى):
أوضح الدكتور خالد النمر إستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين حقيقة تأثير الزنجبيل مع المرضى الذين يعتمدون على تناول أدوية القسطر والإسبرين .
وقال " النمر " أنه إذا كان " الزنجبيل " أقل من 2 جرام يومياً فهو لا يتعارض مع هذه الأدوية .
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // الغانون لايحمي مقفلون ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ...
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر واجب ...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن صابها حاقط ماقط ..
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