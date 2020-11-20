أزمة قانونية تهدد علاقة أنسو فاتي مع برشلونة

وكالات (صدى):
نشبت أزمة قانونية بين نادي برشلونة ولاعبه أنسو فاتي، حيث أكد النادي أن عقد اللاعب ينتهي في 2024، في حين أن والد اللاعب أكد عدم صحة ذلك.
وأكد والد اللاعب أن نجله كان قاصر عندما تعاقد مع برشلونة، وأن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، تنص على أنه لا يمكن للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما التوقيع على عقد يزيد عن 3 سنوات، الأمر الذى يعني أن عقد نجله سينتهي في 2022 وليسفي 2024 كما يدعي النادي.
وفي نفس السياق، أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يرغب في تجديد عقد اللاعب حتى 2026، بسبب المستوى الجيد الذى ظهر عليه خلال الفترة الماضية.