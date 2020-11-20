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أزمة قانونية تهدد علاقة أنسو فاتي مع برشلونة

Time منذ ساعة
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أزمة قانونية تهدد علاقة أنسو فاتي مع برشلونة

وكالات (صدى):
نشبت أزمة قانونية بين نادي برشلونة ولاعبه أنسو فاتي، حيث أكد النادي أن عقد اللاعب ينتهي في 2024، في حين أن والد اللاعب أكد عدم صحة ذلك.

وأكد والد اللاعب أن نجله كان قاصر عندما تعاقد مع برشلونة، وأن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، تنص على أنه لا يمكن للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما التوقيع على عقد يزيد عن 3 سنوات، الأمر الذى يعني أن عقد نجله سينتهي في 2022 وليسفي 2024 كما يدعي النادي.

وفي نفس السياق، أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يرغب في تجديد عقد اللاعب حتى 2026، بسبب المستوى الجيد الذى ظهر عليه خلال الفترة الماضية.

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أحدث التعليقات

عبدالله
المفروض كل الاطباء المتخصيين في ابحاث امراض الصدر وابحاث الفيروسات عندنا وفي كل دول الخليج سيقدموا استقالتهم. وين راحت الملايين و ابتعاث للخارج وبدلات ورواتب فلكية وبعد كل هذا جالسين يدهم على خدهم ينتظروا اللقاح من الخارج.
زاير
دراسة علماء يهود شياطين الإنس.
عبدالله
اردني كلب
د محمد ماجد بخش
بدون إقرار مبدأ المغناطيسية تبقى التجربة هي برهان علمي لنظرية محتملة غير محددة الاتجاه
ابو محمد
ليتهم يصيدون باردين الوجه اللي داخل الاحياء يتحركون بدون كمامه وتلقاه جنبك بكل ثقة ومعاك بالسوبر ماركت او المطعم وعاااااادي ولا كأنه فيه فايروس من يفهم هالأوادم انه اصابه وحدة ممكن تجني على حي كامل !!!

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