خدعة بسيطة تُمكن عاطلان من سرقة أموال شركة خاصة

أبوظبي (صدى):
لجأ عاطلان عن العمل في الإمارات لخدعة بسيطة من أجل الاستيلاء على أموال إحدى الشركات الخاصة.
واستعان المتهمين ببريد إلكتروني مزيف مشابه لبريد إلكتروني لشركة كانت تتعامل مع الشركة التي وقعت ضحية لجريمة الاحتيال.
وطلب المحتالان من الضحية أن يرسلوا أموال نظير معاملات تجارية، واستجابت الشركة للطلب وأرسلت 100 ألف درهم لحساب أحد المتهمين.
وأكدت الشركة أنها لم تشك في أمر البريد لأنه كان يتضمن معلومات سرية عن معاملات تجارية مع الشركة الأخرى، لكن اكتشفت فيما بعد أن الأمر خدعة، وأبلغت الشرطة، وتم القبض عليهما.