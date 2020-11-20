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عبد الله الربيعة: المملكة ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا (فيديو)

Time منذ 43 دقيقة
Views 1299
عبد الله الربيعة: المملكة ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال ، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا .

وأضاف أن المملكة تحرص على التوزيع العادل للقاح لذلك تدعم وتشارك المنظمات المعنية ولدينا ممثلين فاعلين لضمان التوزيع العادل ، فضلاً عن دعم النظم الصحية الهشة بأكثر من 220 دولار ، وسيتم دعمها من حيث اللقاح .

وقال : نحن حريصون أن كل من يعيش على أرض المعمورة يكون آمن مستقر محمي من هذه الجائحة ، وفقاً للعربية .

كما أكد أن النتائج الحالية عن لقاحات كورونا مشجعة بشكل كبير ، وستحقق النتائج المطلوبة لتحسين المناعة أمام الفيروس .

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أحدث التعليقات

ابو أسامة
على كيفك ياحمد تفسر كلام الله جماعة الأخوان من الخوارج الجماعة الضالة
الملل5
رحم الله الاوليين والا كانت هي واشكالها خدمات في البيوت
sqon 123
مرسوووول للتوصيل ههههه
ابوبدر
واي وحده خربانة بتأخذ عقوبة من الله الحين ويوم القيامة اذا ما تابت الى الله وصارت لعبه بايد الرجاجيل الفاسدين ويسوون فيها اللي يبون وهي تدعي الحرية ولا هي داريه انها اداة للتخريب والتحريض على الفسق والفجور.
ابوبدر
علشان كذا انا لا اعتبر زواج المسيار زواج صحيح. لان الاشهار بالاساس هو احد اركان الزواج الصحيح واللي امر فيه الاسلام.🤚

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