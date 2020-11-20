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مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

Time منذ 6 دقائق
Views 1169
مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي إستراتيجية أول، مدير المشاريع، مهندس بيئي أول، مدير الصحة والسلامة والبيئة، مساعد مدير الصحة والسلامة والبيئة.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا

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أحدث التعليقات

جاسم
من ذي من اسماها اظن انها ايرانيه والا لا عموما من يحاول تغير خلق الله وليس غيه اي عيوب خلقيه اسال الله لها ان تقضي في المرة القادمه اللهم امين
سعود البيشي
طيب. وين راح. ضربك لسياحه الداخليه للمملكه لما قلتي ان حايل لاتصلح لسياحه وين الانصاف لابد ان تعاقبي اذا انتي قلتي واذا لم تقول. فلي قال عل لسانك. يتعاقب.
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااالي .. .. الله يرحم من قال // لا يصلح العطاار ما افسد الدهر ..
ابو وليد
ابو عمار التعزير مو معناه قتل معناه حكم يراه القاضي مناسب لجرم ارتكبه
حمد
خبار البشير: تلقيت أموالا من بن سلمان ولهذا لم أبلغ عنها كشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير استلامه أموالا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكنه لم يستخدمها في أغراض خاصة. جاء ذلك خلال جلسة محاكمته في العاصمة الخرطوم، في قضايا تتعلق باتهامات فساد وحيازة نقد أجنبي.

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