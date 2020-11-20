مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي إستراتيجية أول، مدير المشاريع، مهندس بيئي أول، مدير الصحة والسلامة والبيئة، مساعد مدير الصحة والسلامة والبيئة.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020م، بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: هنا