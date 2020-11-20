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«الصحة العالمية» تنصح بعدم استخدام «ريمديسيفير» لعلاج مصابي كورونا
منذ ساعتين
1737
جنيف (صدى):
نصحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بعدم استخدام دواء "ريمديسيفير" لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد COVID19 في المستشفيات.
وفي السياق نفسه، أكدت الصحة العالمية، أنه لا تأثير ملموسا لـ "ريمديسيفير" على معدل الوفيات.
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أحدث التعليقات
ابو عمار
مسكين طاح في يد من لا يرحم ومتعافيه
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو عمار
عادي جدا سواء رقصت بالروب او بالمايوه
.M.
صارت سيارة خارقة 😅 بعدد الأحصنة هاذي افففف عزالله عزلنا😂🌚
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