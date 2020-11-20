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بالفيديو.. «الحساسات» تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل

Time منذ 21 دقيقة
Views 1302
بالفيديو.. «الحساسات» تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل

عادل الحربي (صدى):
كشف عضو فريق المباني في برنامج كفاءة الطاقة، المهندس عبدالله العنزي، أمس الخميس، أهمية استخدام تقنية "الحساسات" بالمنازل.   

وقال عبدالله العنزي، في لقاء مع برنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية"، أن الحساسات تعد وسيلة مُجدية في عملية ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل؛ كونها تعمل على مدار الوقت وتبدأ الإضاءة بالانخفاض تلقائياً في حالة عدم وجود حركة بالمكان.

وأوضح "العنزي" أن تكلفتها متفاوتة، لافتًا إلى أن الاستفادة من الإنارة الطبيعية عامل مهم من عوامل عملية ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال إغلاق الإضاءة في المنزل وفتح النوافذ للإنارة الطبيعية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااالي ..
وين الشمال
ممكن ستايلك هذا مرفوض بحايل من حقهم يطردونك اسر معتادين يشاهدون بناتهم محتشمة طبيعي يرفضون التبرج داخل منطقتهم واكيد هم احرار يخشون بناتهم تقلدك بالمستقبل ،،
ابو محمد 😎 ✍️
امطار خير وبركه بإذن الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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