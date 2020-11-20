الأعداد السابقة للصحيفة

فيديو لعبدالرحمن المطيري يسفه معاق يثير الجدل

Time منذ 8 ساعات
Views 5040
Comment 2
فيديو لعبدالرحمن المطيري يسفه معاق يثير الجدل

عادل الحربي (صدى):
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لمواطن من ذوي الإعاقة وهو يشكو مشهور سناب شات، عبد الرحمن المطيري لقيام الأخير بالاستخفاف به وتسفيهه.

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين المغردين بسبب طريقة تعامل مشهور سناب، عبد الرحمن المطيري، مع المواطن المعاق الذي لجأ إليه بسبب منشور مساعدة الناس.

وقال المواطن في مقطع فيديو : "كنت منوم وطلعت من المستشفى تعبان عشان أوصل منشور عن مساعدة الناس إلى عبد الرحمن المطيري قولت أوصلها بإيدي.. وللأسف كل الأسف خدهم وسفهني.. وقالي اكتب رقمك وبرد عليك".

وأضاف المواطن المعاق أن " المشهور خلف الكاميرا غير.. وأمام الكاميرا غير.. والإعلام يلعب دور أساسي يرفع الشخص فوق" .

Time واتساب

أحدث التعليقات

جاسم
من ذي من اسماها اظن انها ايرانيه والا لا عموما من يحاول تغير خلق الله وليس غيه اي عيوب خلقيه اسال الله لها ان تقضي في المرة القادمه اللهم امين
سعود البيشي
طيب. وين راح. ضربك لسياحه الداخليه للمملكه لما قلتي ان حايل لاتصلح لسياحه وين الانصاف لابد ان تعاقبي اذا انتي قلتي واذا لم تقول. فلي قال عل لسانك. يتعاقب.
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملااالي .. .. الله يرحم من قال // لا يصلح العطاار ما افسد الدهر ..
ابو وليد
ابو عمار التعزير مو معناه قتل معناه حكم يراه القاضي مناسب لجرم ارتكبه
حمد
خبار البشير: تلقيت أموالا من بن سلمان ولهذا لم أبلغ عنها كشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير استلامه أموالا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكنه لم يستخدمها في أغراض خاصة. جاء ذلك خلال جلسة محاكمته في العاصمة الخرطوم، في قضايا تتعلق باتهامات فساد وحيازة نقد أجنبي.

أخر الأخبار

مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
مشروع البحر الأحمر يوفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة
Time منذ 6 دقائق Views 1160
علاج جديد يعالج علامات التقدم في العمر والشيخوخة
علاج جديد يعالج علامات التقدم في العمر والشيخوخة
Time منذ 43 دقيقة Views 1527
مشاعل الجلعود تكشف مصير الرجل الذي بصق عليها في حائل
مشاعل الجلعود تكشف مصير الرجل الذي بصق عليها في حائل
Time منذ 53 دقيقة Views 875
بالفيديو.. تركي آل الشيخ عن مواطن يعزف على الكمان: في بلدنا فن وذويقة
بالفيديو.. تركي آل الشيخ عن مواطن يعزف على الكمان: في بلدنا فن وذويقة
Time منذ ساعة Views 1780
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ ساعة Views 1684
ابتكار تطبيق يترجم «مواء» القطط إلى لغة مفهومة
ابتكار تطبيق يترجم «مواء» القطط إلى لغة مفهومة
Time منذ ساعتين Views 2022
الجعيد والحربي والدهامي فرسان اليوم الأول من جولة الدرعية الأولى
الجعيد والحربي والدهامي فرسان اليوم الأول من جولة الدرعية الأولى
Time منذ ساعتين Views 1840
50 فنانة تشكيلية بتعليم جازان يحولن جدران المدارس إلى لوحات فنية
50 فنانة تشكيلية بتعليم جازان يحولن جدران المدارس إلى لوحات فنية
Time منذ ساعتين Views 1737
وصول «كاريلو» إلى الرياض
وصول «كاريلو» إلى الرياض
Time منذ 3 ساعات Views 2197
«الصحة العالمية» تنصح بعدم استخدام «ريمديسيفير» لعلاج مصابي كورونا
«الصحة العالمية» تنصح بعدم استخدام «ريمديسيفير» لعلاج مصابي كورونا
Time منذ 4 ساعات Views 1955