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وزارة الحج توضح مراحل التعامل مع مواطني التعاون الخليجي

Time منذ ساعة
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وزارة الحج توضح مراحل التعامل مع مواطني التعاون الخليجي

مكة المكرمة (صدى):
رحبت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في أداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون لدى مواطني التعاون الخليجي، فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من 72 ساعة وأن يكونو قد أنهوا العزل الاحترازي لأكثر من 72 ساعة بعد وصولهم.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك يتعين على الراغبين في أداء العمرة او زيارة مسجد الرسول ﷺ و الروضة الشريفة، التسجيل من خلال تطبيق " اعتمرنا " للحصول على التصاريح اللازمة، ومن ثم التوجه إلى نقطة التجمع لإجراء فحص الحرارة وإظهار تصاريح العمرة وزيارة الحرمين، ثم بعدها التوجه إلى الحرمين الشريفين.

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أحدث التعليقات

باتريوت
من يوم كتبت الشمراني بدل ماتكتب لقبه الصحيح وانا غاسل يدي منك وااااضح انك تعرف اللاعب صح وواضح انك تعرف قيمته في الفريق وفي الملعب هذا بطل ومن افضل لاعبين الهلال
تركي
مدام الثور مخليها شغاله فالحرامي بريء وعليه بالعافيه المثل يقول /قدام بقاله سياره شغاله خذها ترا لقطه
مغرد
هذا هياط ولو انقتل واحد راح ا عند بيته جماعته يبحثون على وجيههم بالتراب وبدل ما هو عنتر وجما عته رجعوا عبله بالسجن
مغرد
جزاك الله خير طيب بعض الدوا ذر إذا لم يكن لك واسطه مت تسوي شي هل اقدر اشتكيتهم على هيئة مكافحة الفساد
مغرد
تدري ليش يتركها بعضهم شغاله لأنه يمكن السياره حاره خط طويل وإذ غرض من البقاله بسيط ما يطفي لأنه لو طفا الأمريكي ضرب عنده افيوز أو شريحت الويلات والله اعلم

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