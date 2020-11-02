الأعداد السابقة للصحيفة

" المسابقات " تكشف موعد نهائي كأس الملك

Time منذ 10 دقائق
Views 1388
" المسابقات " تكشف موعد نهائي كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
كشف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، عن التاريخ المبدئي المتاح لمباراة الهلال والنصر ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، موضحا أنه سيكون في أواخر شهر نوفمبر الحالي.

وأوضح البكر أن تحديد موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يُحدد من الجهات العليا في الدولة.

يذكر أن الهلال والنصر تأهلا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، والذي تم تأجيله من الموسم الرياضي الماضي، بسبب الجائحة.

وحول نسخة الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، لفت البكر، إلى أن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، سيبدأ في 14 من ديسمبر القادم، على أن يكون ربع النهائي، في يناير.

Time واتساب

أحدث التعليقات

المليليح
احلف ههههههههههههههه
المليليح
ماجد محمد خلاص طلعت ريحتكم لا تبحث ورا الأخبار اللي تحاول تقنع نفسك وتقنع الطواقي طلعت فضيحتكم بتويتر
ابراهيم محمد البيضاني
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
ابن عمر السكتاوي
بالتوفيق بين الإدارة مع اللاعبين الفرج والشهراني في تجديد عقديهما ونحن كجمهور بانتظار بشغف امضاء هذا العقدين بكل شفافية والرضا بين الأطراف من يهمه الأمر. وما لها إلا الزعيم إلا الهلال إلا الكبير. وبن النافل شخصية عالية.
خالد
رحم الله اسد السنه نايف بن عبدالعزيز الذي طرد هذا الافاق المنافق المدعو ( الغامدي ) . هذا اشد عداوه من العلمانيين للاسلام .. لأنه ينتحل شكل أهل الدين والدين منه براء .

أخر الأخبار

الإعدام لرجل قتل زوجته طعنًا بالسكين أثناء نومها
الإعدام لرجل قتل زوجته طعنًا بالسكين أثناء نومها
Time منذ دقيقة Views 14
" المسابقات " تكشف موعد نهائي كأس الملك
" المسابقات " تكشف موعد نهائي كأس الملك
Time منذ 10 دقائق Views 1388
الأمير الوليد بن بدر : الحنفوش هو من استفز بيتروس واستغرب تغيير حكم الفيديو
الأمير الوليد بن بدر : الحنفوش هو من استفز بيتروس واستغرب تغيير حكم الفيديو
Time منذ 18 دقيقة Views 239
تركي العجمة يقدم استشارة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم
تركي العجمة يقدم استشارة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم
Time منذ 19 دقيقة Views 180
محمد الصدعان : يجب ايقاف " شكري الحنفوش " 6 أشهر
محمد الصدعان : يجب ايقاف " شكري الحنفوش " 6 أشهر
Time منذ 21 دقيقة Views 188
بالفيديو.. مزاد على لوحتين سيارة يصل سعرهما لـ 58 ألف ريال بالقريات
بالفيديو.. مزاد على لوحتين سيارة يصل سعرهما لـ 58 ألف ريال بالقريات
Time منذ 26 دقيقة Views 1479
تطورات جديدة حول واقعة طفل المرور بعد تنمره علي رجلي شرطة
تطورات جديدة حول واقعة طفل المرور بعد تنمره علي رجلي شرطة
Time منذ 40 دقيقة Views 435
الأمير الوليد بن بدر : هدف النصر شرعي ويجب محاسبة كل مخطئ
الأمير الوليد بن بدر : هدف النصر شرعي ويجب محاسبة كل مخطئ
Time منذ 43 دقيقة Views 442
الإعلام البرتغالي: فيتوريا تعرض للضغط مع النصر
الإعلام البرتغالي: فيتوريا تعرض للضغط مع النصر
Time منذ 46 دقيقة Views 1628
علامات تدل على وجود اضطراب في الشخصية
علامات تدل على وجود اضطراب في الشخصية
Time منذ 55 دقيقة Views 1368