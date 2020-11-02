" المسابقات " تكشف موعد نهائي كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
كشف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، عن التاريخ المبدئي المتاح لمباراة الهلال والنصر ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، موضحا أنه سيكون في أواخر شهر نوفمبر الحالي.
وأوضح البكر أن تحديد موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يُحدد من الجهات العليا في الدولة.
يذكر أن الهلال والنصر تأهلا إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020، والذي تم تأجيله من الموسم الرياضي الماضي، بسبب الجائحة.
وحول نسخة الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، لفت البكر، إلى أن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، سيبدأ في 14 من ديسمبر القادم، على أن يكون ربع النهائي، في يناير.