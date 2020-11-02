الإعلام البرتغالي: فيتوريا تعرض للضغط مع النصر

طلال الغامدي (صدى):
علقت وسائل إعلام برتغالية على خسارة النصر أمام الشباب بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وذكرت صحيفة "أبولا" أن روي فيتوريا يتعرض للضغط مع النصر، بعد خسارته في أول 3 مباريات بالدوري، وفشله في تحقيق الفوز أخيراً، كأسوأ انطلاقة لفريقه في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين.
وفي حين تحدثت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، عن الضغط الذي يتعرض له فيتوريا، بعد تلقي فريقه ثالث هزيمة على التوالي في بطولة الدوري، وحصوله على صفر نقاط حتى الآن.
وأشار موقع "مايس فوتبول" إلى تفوق بيدرو كايشينيا وفريقه الشباب على النصر بقيادة فيتوريا، في مباراة مثيرة انتهت في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد ركلة جزاء سددها الأرجنتيني إيفر بانيجا.