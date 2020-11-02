ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في الشرقية

الدمام (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد مركبة متهور مارس التفحيط وسط مجموعة من الأشخاص في المنطقة الشرقية.
وأوضحت إدارة المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وكان أحد المتهورين ظهر في مقطع فيديو متداول يستعرض بسيارته ويمارس التفحيط على أحد الطرق بالمنطقة الشرقية، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وطالب مواطنون الجهات المعنية وإدارة المرور بسرعة القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط على أحد الطرق بالشرقية وتوقيع عقوبة صارمة بحقه كي يكون عبرة لغيره.