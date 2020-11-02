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ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في الشرقية

Time منذ ساعة
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ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في الشرقية

الدمام (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد مركبة متهور مارس التفحيط وسط مجموعة من الأشخاص في المنطقة الشرقية.

وأوضحت إدارة المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان أحد المتهورين ظهر في مقطع فيديو متداول يستعرض بسيارته ويمارس التفحيط على أحد الطرق بالمنطقة الشرقية، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وطالب مواطنون الجهات المعنية وإدارة المرور بسرعة القبض على قائد المركبة الذي مارس التفحيط على أحد الطرق بالشرقية وتوقيع عقوبة صارمة بحقه كي يكون عبرة لغيره.

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أحدث التعليقات

المليليح
احلف ههههههههههههههه
المليليح
ماجد محمد خلاص طلعت ريحتكم لا تبحث ورا الأخبار اللي تحاول تقنع نفسك وتقنع الطواقي طلعت فضيحتكم بتويتر
ابراهيم محمد البيضاني
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
ابن عمر السكتاوي
بالتوفيق بين الإدارة مع اللاعبين الفرج والشهراني في تجديد عقديهما ونحن كجمهور بانتظار بشغف امضاء هذا العقدين بكل شفافية والرضا بين الأطراف من يهمه الأمر. وما لها إلا الزعيم إلا الهلال إلا الكبير. وبن النافل شخصية عالية.
خالد
رحم الله اسد السنه نايف بن عبدالعزيز الذي طرد هذا الافاق المنافق المدعو ( الغامدي ) . هذا اشد عداوه من العلمانيين للاسلام .. لأنه ينتحل شكل أهل الدين والدين منه براء .

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