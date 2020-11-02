بالفيديو.. يوسف ميرزا: على أي أساس نوقف حكام مباراة النصر والشباب؟

ماجد محمد (صدى):
أكد نائب رئيس لجنة الحكام، يوسف ميرزا، أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن إيقاف طاقم حكام مباراة النصر والشباب.
وأوضح في تصريحات إذاعية، أنه إذا حدثت أخطاء تحكيمية يتم الاستماع فيها إلى طاقم الحكام، ورؤية لقطات المباراة، ثم يتم اتخاذ الإجراء الصحيح.
وأضاف:" على أي أساس أوقف الحكام، بدون اجتماع فني للخبراء؟، صار خطأ فأبعد الحكام! لا، فيجب استدعاء الحكم ومعرفة الخطأ لنتجنبه".
وكان قد تم تداول أنباء تُفيد بإيقاف حكام مباراة النصر والشباب في الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشكل مؤقت، على خلفية أقوال بعض النصراويين بوجود أخطاء تحكيمية في اللقاء.