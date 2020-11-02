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صورة نادرة تجمع الملك عبدالعزيز و7 أمراء قبل 109 عامًا

Time منذ 8 دقائق
Views 1201
صورة نادرة تجمع الملك عبدالعزيز و7 أمراء قبل 109 عامًا

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- برفقة 7 أمراء أخرين قبل 109 عامًا

ومن جانبه كشف حساب "تاريخ آل سعود" عبر موقع "تويتر" عن تفاصيل الصورة، و أسماء الأمراء المتواجدين بها.

والأمراء هم :الأمير سعود بن عبدالرحمن، والأمير سعد الأول بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي، والأمير عبدالعزيز آل جلوي.

وضمت الصورة :الأمير عبدالله بن عبدالرحمن، الملك عبدالعزيز وعمره 36 عامًا، الأمير تركي الأول بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن عبدالرحمن، فيما اُلتقطت في ثاج 1329هـ/1911م”.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
سمعني ارفع صوتك عارفين ثلاثة ارباع العرب يشجعون الهلال ما احد قال لك ما تشجعة وترتاح فريق يرزك وفريق يذلك 😂😂
عبدالله
كيف يحاكمونه ورئيسهم هارب من ست سنوات
ع. س. ع
منهم خلك شجاع لا تدس راسك مثل النعامة 🤡
ع. س. ع
خفف لا تنطق وما نحصل لك رقعة تستس تستس
ع. س. ع
خلاص بنجيبها لكم في سطحة العنزي طططاط بيب بيب بيب ههههههه

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