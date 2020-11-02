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الشيخ الغامدي: التزاحم على الحجر الأسود يدل على التدين السطحي "فيديو"

Time منذ ساعة
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الشيخ الغامدي: التزاحم على الحجر الأسود يدل على التدين السطحي "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
حذر الشيخ أحمد قاسم الغامدي من الازدحام و التصادم الشديد الذي يحدث لملامسة الحجر الأسود ، مما يتسبب في ايذاء المعتمرين لبعضهم ، مبينا أنها سنة فعلها الرسول ولم يحث عليها .

أوضح الغامدي: حديث الحجر الأسود يد الله في الأرض يصافح الله به عباده" من الأحاديث الموضوعة التي لها آثار اجتماعية خطيرة.

وتابع: " المعتمرين يزدحمون عند الكعبة لملامسة الحجر الاسود، ويكفي أن يشير المعتمر إليه فإن تيسر ان يمسه أو يقبله فلا بأس", دون حدوث تصادم أوازدحام عند الحجر ، فمن المحتمل أن يصل الأمر إلى أنه قد يرتكب محرم بجوار بيت الله الحرام لتحقيق سنة فعلها الرسول ولم يحث عليها.

وأكد أن التزاحم والتكالب الذي يحدث كل عام علي الحجر الأسود يدل علي التدين السطحي ، مشيرا إلى أن الناس تحتاج الى تصحيح الأحاديث التي تسببت في الكثير من الكوارث.

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أحدث التعليقات

المليليح
احلف ههههههههههههههه
المليليح
ماجد محمد خلاص طلعت ريحتكم لا تبحث ورا الأخبار اللي تحاول تقنع نفسك وتقنع الطواقي طلعت فضيحتكم بتويتر
ابراهيم محمد البيضاني
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
ابن عمر السكتاوي
بالتوفيق بين الإدارة مع اللاعبين الفرج والشهراني في تجديد عقديهما ونحن كجمهور بانتظار بشغف امضاء هذا العقدين بكل شفافية والرضا بين الأطراف من يهمه الأمر. وما لها إلا الزعيم إلا الهلال إلا الكبير. وبن النافل شخصية عالية.
خالد
رحم الله اسد السنه نايف بن عبدالعزيز الذي طرد هذا الافاق المنافق المدعو ( الغامدي ) . هذا اشد عداوه من العلمانيين للاسلام .. لأنه ينتحل شكل أهل الدين والدين منه براء .

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