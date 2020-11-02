النيابة العامة توجه بالقبض على مطلقي النار في الرياض

الرياض (صدى):
على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته "صدى" بشأن قيام بعض المتهورين بإطلاق النار في الطرقات العامة بالرياض، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض عليهم.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدًا على مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.
وشدد على النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.
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