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شرطة الرياض تقبض على 5 مقيمين امتهنوا تهريب الأموال إلى الخارج

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شرطة الرياض تقبض على 5 مقيمين امتهنوا تهريب الأموال إلى الخارج

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مجموعة مقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها إلى خارج المملكة.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ (1,650,000) ريال، إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي.

وأضاف، أنه اتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من ( 4) مقيمِين من الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم (بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة بإخفائها داخل حقائب السفر بطرق متعددة، متخذين من سكنهم بحيي (منفوحة – والشفاء) مقرّين لجمع الأموال، وبتفتيشهما عثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت (42.150) ريالاً، وإقرارهم ( بتحويل وتهريب) مبالغ بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد تم القبض عليهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة ياليتني من أهل مكه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
طارق
المؤذن صار هو المسؤول عن المسجد وامامة الصلوات لان الامام مشغول وماهو موجود
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. ربنا يزيده من علمه ونعيمه .. آمين ..

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