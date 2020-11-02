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محاكمة عبدالملك الحوثي غيابيا بتهم «التخابر والخيانة»

Time منذ 51 دقيقة
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محاكمة عبدالملك الحوثي غيابيا بتهم «التخابر والخيانة»

فهمي محمد (صدى):
قامت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة بمحافظة مأرب، اليوم الاثنين، بعقد خامس جلسات محاكمة زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي ومعه 174 مدانًا.

وحاكمت المحكمة المتهمين؛بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنيةفي القضية التي أقامتها النيابة العسكرية اليمنية ضد رؤوس الانقلاب الحوثي.

وشهدت المحكمة قيام النيابة بتقديم الأدلة والوثائق اللازمة التي تؤكد تخابر ميليشيا الحوثي الانقلابية مع إيران وتعريض الأمن القومي اليمني والاقليمي للخطر وآخرها استقبال شخصية إرهابية من الحرس الثوري الايراني المدعو حسن إيرلو كسفير ممثل لجمهورية إيران لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء.

كما قدم الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد عبده مجلي، شهادته أمام المحكمة، عن عدد من الجرائم والانتهاكات، التي اقترفتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بالأدلة.

وأكدت الأدلة تورط الميليشيات بالتخابر مع إيران والانقلاب على الشرعية الدستورية واحتلال مؤسسات الدولة، ونهب معسكراتها واستخدام القوة المفرطة والعنف ضد ابناء الشعب اليمني.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة ياليتني من أهل مكه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
طارق
المؤذن صار هو المسؤول عن المسجد وامامة الصلوات لان الامام مشغول وماهو موجود
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. ربنا يزيده من علمه ونعيمه .. آمين ..

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